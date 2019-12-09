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12. 09. 2019

В США намерены сильно ограничить продажу вейпов

 
Власти США намерены в значительной степени ограничить продажу в стране электронных сигарет с ароматическими добавками − вейпов. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил журналистам американский министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
 
По его словам, ведется работа над документом, согласно которому из магазинов должны будут быть изъяты курительные смеси "с мятными и ментоловыми ароматами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя".
 
Запрет не затронет только электронные сигареты со вкусом обычного табака.
 
После вступления инициативы в силу производители ароматизированных смесей должны будут обращаться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое после проведения проверки сможет одобрить возвращение того или иного продукта на рынок.
 
Как отметил министр, на разработку документа у FDA уйдет еще несколько недель, через месяц после этого он вступит в силу.
 
Напомним, в США зафиксировали три смерти, связанные с курением вейпа.
 
Первым штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, стал Мичиган.

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Источник: korrespondent.net
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