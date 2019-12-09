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12. 09. 2019

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в Газе

 
Израильские истребители в четверг, 12 сентября, нанесли удары по нескольким военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
 
Отмечается, что 11 сентября из сектора Газа были выпущены три ракеты по Израилю.
 
В ответ истребители и беспилотники Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в северной части анклава.
 
"Армия Израиля продолжит пресекать любые попытки причинить вред израильским гражданским лицам и возлагает на ХАМАС ответственность за все события, происходящие в секторе Газа", − подчеркивается в заявлении военных.
 
Ранее в среду израильский танк атаковал два военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа.
 
Напомним, обмены ударами между палестинскими радикалами в секторе Газа и израильскими военными продолжаются третий день.
 
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что аннексирует Иорданскую долину, если победит на предстоящих парламентских выборах.

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Источник: korrespondent.net
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