Трамп отложил повышение пошлин на товары из Китая

Американские власти согласились на две недели отложить повышение пошлин на товары из Китая стоимостью 250 миллиардов долларов. Об этом 11 сентября сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов с 1 на 15 октября", − написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Китай решил снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады с 17 сентября.

Напомним, 23 августа Трамп объявил, что с 1 сентября пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%. Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net