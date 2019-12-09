В ООН обеспокоены планами Нетаньяху

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу предвыборного заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении аннексировать часть Западного берега реки Иордан. Об этом 11 сентября сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь обеспокоен заявлением израильского премьер-министра Нетаньяху, который объявил о намерении в случае победы на выборах аннексировать Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря в качестве первого шага по установлению израильского суверенитета на всех территориях Западного берега", − говорится заявлении.

По мнению Гутерриша, такие действия "будут представлять собой серьезное нарушение международного права".

"Это разрушило бы перспективы возобновления переговоров, а также подорвало бы жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств", - уверен он.

Подчеркивается, что ООН привержена поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе резолюций ООН, принципа "мир в обмен на землю" и других международных соглашений. Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что аннексирует Иорданскую долину, если победит на предстоящих парламентских выборах 17 сентября. Ранее Гутерриш призвал Израиль и Ливан к сдержанности на фоне сообщений про обстрелы в приграничных территориях двух государств.

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Источник: korrespondent.net