Трампу разрешили отказывать в убежище мигрантам

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа отказывать в убежище мигрантам, которые прибыли через третьи страны и не запросили сначала убежища у них. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщило агентство Associated Press.

Своим решением Верховный суд отменил решения нескольких судов нижестоящей инстанции в ряде штатов на границе с Мексикой, где ранее заблокировали применение норм новой миграционной политики.

Новые правила подразумевают, что мигранты из Гондураса, Гватемалы и других стран региона не смогут рассчитывать на убежище в США до тех пор, пока не обратятся за ним к властям Мексики и не получат от них отказ.

При этом ограничения не распространяются на иностранцев, доставленных в США против их воли.

Агентство подчеркнуло, что это решение позволяет отказать в убежище практически всем мигрантам, прибывающим в США из Африки, Азии и Южной Америки из-за бедности и насилия на родине.

Американский лидер назвал решение суда "большой победой".

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Источник: korrespondent.net