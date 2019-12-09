Госдеп согласовал продажу Польше истребителей F-35

Госдепартамент США согласовал сделку о продаже Польше 32 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II на общую сумму около 6,5 миллиарда долларов. Об этом в среду, 11 сентября, сообщило агентство Reuters.

Как отметил представитель Госдепа, продажа F-35 увеличит безопасность Польши, как союзника по НАТО, и уменьшит ее зависимость от российской военной техники.

По данным управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA), разрешение получено на продажу 32 самолетов, 33 турбореактивных двухконтурных двигателей F-135 разработки Pratt & Whitney, а также сопутствующего оборудования.

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Ранее сообщалось, что Япония закупит самое большое количество истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 среди всех союзников США.

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Источник: korrespondent.net