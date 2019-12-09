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12. 09. 2019

Госдеп согласовал продажу Польше истребителей F-35

 
Госдепартамент США согласовал сделку о продаже Польше 32 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II на общую сумму около 6,5 миллиарда долларов. Об этом в среду, 11 сентября, сообщило агентство Reuters.
 
Как отметил представитель Госдепа, продажа F-35 увеличит безопасность Польши, как союзника по НАТО, и уменьшит ее зависимость от российской военной техники.
 
По данным управления Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA), разрешение получено на продажу 32 самолетов, 33 турбореактивных двухконтурных двигателей F-135 разработки Pratt & Whitney, а также сопутствующего оборудования.
 
США увеличат численность своих войск в Польше
 
Ранее сообщалось, что Япония закупит самое большое количество истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 среди всех союзников США.

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Источник: korrespondent.net
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