В Барселоне около 600 тысяч человек вышли на митинг за отделение от Испании, отметив таким образом Национальный день Каталонии. Об этом 11 сентября сообщила газета El Periódico.

Отмечается, что у парламента Каталонии участники демонстрации под девизом Цель − независимость сожгли флаг Испании.

Также неизвестные в капюшонах попытались повалить полицейское ограждение, некоторые из них бросали дымовые шашки и банки в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Cмотрите фотогалерею: На митинге в Барселоне сожгли флаг Испании Кровавый референдум. Непризнанный выбор Каталонии Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава Испании. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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Источник: korrespondent.net