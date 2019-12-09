Итоги 11.09: "Тучи" над ЦИК и слушания по Крыму

В Раде одобрили роспуск ЦИК

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИК.

Официальным основанием для роспуска комиссии в Слуге народа назвали бездеятельность комиссии на парламентских выборах, незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержку с установлением результатов выборов в округе №198.

В ЦИК заявили, что отказываются воспринимать обвинения в свою сторону и назвали решение о роспуске политически мотивированным.

В ЕСПЧ начались слушания по делу о правах человека в Крыму

В Европейском суде по правам человека начались слушания по делу Украины против России о правах человека в Крыму.

Стороны представили свои доклады о состоянии прав человека на полуострове.

В Украине появился новый военный прокурор

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.

Накануне его кандидатуру согласовал президент Владимир Зеленский.

Рада поддержала законопроект президента о наказании за незаконное обогащение

Парламент 316 голосами проголосовал в первом чтении за законопроект президента Владимира Зеленского о наказании за незаконное обогащение.

Документ предусматривает внедрение механизма гражданской конфискации коррупционных активов, а также возвращение уголовной ответственности на незаконное обогащение.

Президент отменил депутатскую неприкосновенность

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, который был принят Верховной Радой 3 сентября.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Источник: korrespondent.net