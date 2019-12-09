Батальоны им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в четверг, 12 сентября.



Добровольцев, которые пять лет защищали независимость Украины, поблагодарил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область.

Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся 11 сентября при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, СБУ, командования добровольческих подразделений.

На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.

Cмотрите фотогалерею: Добробаты передали Нацполиции 10 тонн оружия

"Наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего в целом 10 тонн. Спасибо, собратья по защите нашей страны", - написал первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Создание Сил специальных операций Вооруженных сил Украины предусмотрено Стратегическим оборонным бюллетенем 2016 года, план их формирований расписан до 2020 года. Создание ССО было предусмотрено программой Украина-НАТО на 2015 год, но Генштаб ВСУ в установленные планом сроки не уложился.

Напомним, что ранее схрон боеприпасов обнаружили в Донецкой области.

Также сообщалось, что в трех областях нашли арсеналы оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net