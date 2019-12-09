В Днепр доставили тяжело раненого украинского солдата

В ночь на 12 сентября в Днепре приземлился вертолет с тяжелораненым украинским военным из зоны ООС. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Солдат находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. Имя бойца неизвестно. Он находится в областной больнице имени Мечникова.

"В 22.10 в аэропорту Днепра приземлился военный вертолет с тяжелораненым защитником, без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких. Направлен в областную больницу им. Мечникова", - написала Губа.

В штабе ООС сообщили, что за минувшие сутки сепаратисты 18 раз обстреляли позиции украинских военных: два солдата погибли, один был тяжело ранен.

Напомним, что ранее в больнице погиб раненый под Марьинкой военный.

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Источник: korrespondent.net