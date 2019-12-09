Лента RSS
Подписаться на ленту
12 сентября 2019, четверг, 09:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
12. 09. 2019

Сутки в ООС: 18 обстрелов, 2 погибших, 1 ранен

За сутки 11 сентября сепаратисты 18 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 12 сентября.

В результате обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один военнослужащий получил тяжелое ранение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки - из вооружения БМП; вблизи Невельского - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия; трижды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Песков - из снайперского оружия; вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; около Красногоровки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; около Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Желобки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зайцева - из гранатометов различных систем; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм; вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также - из стрелкового оружия; неподалеку Новгородского - из стрелкового оружия.

Напомним, что ранее за предыдущие сутки, 10 сентября, сепаратисты обстреляли украинские позиции 19 раз: шесть военных получили ранения.

Также сообщалось, что за сутки, 9 сентября, сепаратисты обстреляли украинские позиции 13 раз, ранен один военный.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.