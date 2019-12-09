Судебная реформа: западные дипломаты раскритиковали инициативу Зеленского

Послы Евросоюза и Канады раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предполагает реформу судебной системы. Об этом говорится в совместном письме послов.
По их мнению, законопроект 1008, который был одобрен комитетом по правовой политике, содержит ряд спорных положений.
Так, в обращении послов к нардепам указывается на безосновательность сокращения количества судей Верховного суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей.
Также отмечается, что роль международных экспертов в процессе оценивания судей не должна быть формальной, а ограничение выбора экспертов только уже назначенными членами Общественного совета международных экспертов может быть неприемлемым для международных организаций.
Послы призывают доработать законопроект с участием международных экспертов, представителей гражданского общества и профессионального юридического сообщества.
Напомним, 2 сентября на встрече с представителями Кабмина, Верховной Рады и силовых ведомств Зеленский потребовал обновить состав судов первой инстанции.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость