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12. 09. 2019

Судебная реформа: западные дипломаты раскритиковали инициативу Зеленского

Послы Евросоюза и Канады раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предполагает реформу судебной системы. Об этом говорится в совместном письме послов.

По их мнению, законопроект 1008, который был одобрен комитетом по правовой политике, содержит ряд спорных положений.

Так, в обращении послов к нардепам указывается на безосновательность сокращения количества судей Верховного суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей.

Также отмечается, что роль международных экспертов в процессе оценивания судей не должна быть формальной, а ограничение выбора экспертов только уже назначенными членами Общественного совета международных экспертов может быть неприемлемым для международных организаций.

Послы призывают доработать законопроект с участием международных экспертов, представителей гражданского общества и профессионального юридического сообщества.

Напомним, 2 сентября на встрече с представителями Кабмина, Верховной Рады и силовых ведомств Зеленский потребовал обновить состав судов первой инстанции.

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Источник: korrespondent.net
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