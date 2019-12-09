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12. 09. 2019

Ураган Дориан: на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек

В результате мощного урагана Дориан, который несколько дней подряд бушевал на Багамах, пропавшими без вести числятся 2,5 тысячи человек. Такие данные, по состоянию на 11 сентября, обнародовали власти Содружества Багамских Островов.

В то же время, власти подчеркнули, что этот список лиц пока предварительный, поскольку проверка всех полученных данных еще не завершена и продолжается работа с базами данных.

Также в органах местной власти подтвердили уже 50 погибших от урагана Дориан. Представители властей опасаются, что количество погибших и дальше будет расти, учитывая масштабы разрушений. Согласно официальным данным, из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей.

Впрочем, представители власти говорят о "существенном сокращении" количества граждан, которые просят об эвакуации.

Напомним, ураган Дориан разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде.

Известно, что страховые компании оценивают возможный ущерб от урагана Дориан в Карибском регионе от 3,5 до 6,5 млрд долларов.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net
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