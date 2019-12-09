Аброськин останется заместителем главы Нацполиции

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин останется на своей должности. Об он сам сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 12 сентября.

"Да, у меня был разговор с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое нужно для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо вам, братья, за защиту нашей страны", - сообщил Аброськин.

Ранее сообщалось, что три заместителя главы Нацполиции Князева, включая Аброськина, уходят с постов.

Напомним, что на пост нового руководителя Главного следственного управления Нацполиции назначили Максима Цуцкиридзе.

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Источник: korrespondent.net