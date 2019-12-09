Из-за пожара на складах в Калиновке возбудили дело

По факту очередного пожара на арсенале Минобороны в Калиновке Винницкой области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила военная прокуратура центрального региона Украины в среду, 11 сентября.

"Военная прокуратура Винницкого гарнизона центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований из-за пожара и детонации боеприпасов на военной базе в Калиновке. Начато уголовное производство по статье о небрежном отношении к военной службе (ч.3 ст.425 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Отмечается, что сейчас прокуратура проверяет все версии и действия должностных лиц воинской части.

"На этой территории не было закончено проведение работ по выявлению и обезвреживанию боеприпасов, которые взрывались в ночь с 26 на 27 сентября 2017 года. Расстояние от края горения травы до площадок хранения боеприпасов составляло около 150-200 метров", – отметили в надзорном ведомстве.

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Напомним, 11 сентября на военных складах в Калиновке прогремели взрывы. Местные жители сообщают о четырех взрывах и пожаре. В Минобороны зафиксировали шесть взрывов. По данным военных, горела сухая трава возле складов. Пожар потушили через два часа.

Как известно, вечером 26 сентября 2017 года в Калиновке, которая находится в 30 километрах от Винницы, начались взрывы на военном складе. Взрывы продолжались несколько дней без перерывов, в Калиновке и окрестностях позже собрали около тысячи неразорвавшихся снарядов.

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Источник: korrespondent.net