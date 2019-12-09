На Кипре прогремели взрывы на военных складах

На севере Кипра в районе Кириния в четверг, 12 сентября, произошли взрывы после пожара на складе боеприпасов, сообщает турецкое агентство Anadolu.

"Пожар вспыхнул на арсенале на территории зоны размещения военных объектов, произошло подряд несколько взрывов в восточной части Киринии", - сообщил министр иностранных дел непризнанного государства "Турецкая республика Северного Кипра" Кудрет Озерсай в Facebook.

По его словам, в результате инцидента несколько человек получили ранения осколками стекла, погибших нет.