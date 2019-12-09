Площадь пожара в Чернобыльской зоне выросла втрое

Площадь лесного пожара в 30 километрах от Чернобыля увеличилась почти в три раза - с 4 гектаров до 11. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 12 сентября пройденная огнем площадь составляет около 11 га. Открытого огня нет, наблюдаются отдельные очаги тления", - говорится в сообщении.