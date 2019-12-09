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12. 09. 2019

Площадь пожара в Чернобыльской зоне выросла втрое

Площадь лесного пожара в 30 километрах от Чернобыля увеличилась почти в три раза - с 4 гектаров до 11. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС.
 
 
"По состоянию на 7.00 12 сентября пройденная огнем площадь составляет около 11 га. Открытого огня нет, наблюдаются отдельные очаги тления", - говорится в сообщении.
 
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
 
К тушению привлечены 101 человек и 26 единиц техники, авиация ГСЧС осуществила 26 сбросов воды (114 тонн).
 
Пожар возник на территории Дымарского лесничества накануне около 12:25. Произошло возгорание лесной подстилки на площади около четырех гектаров, которое переросло в верховой пожар.
 

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Источник: korrespondent.net
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