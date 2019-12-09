Лента RSS
Подписаться на ленту
12 сентября 2019, четверг, 11:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
12. 09. 2019

В Канаде в аэропорту столкнулись самолет Трюдо и автобус

На аэродроме автобус въехал в самолет Либеральной партии Канады, на котором Джастин Трюдо будет путешествовать во время избирательной кампании. Об этом сообщает CBC News в четверг, 12 сентября.

Инцидент произошел в аэропорту Виктории, столице провинции Британская Колумбия, куда Трюдо вместе с членами избирательного штаба и журналистами прилетел в первый день избирательной кампании для ведения агитации.

Автобус для представителей СМИ, который стоял на аэродроме, во время отъезда задел крыло самолета, оставив на нем заметную царапину. Во время столкновения никто не пострадал, но пока неясно, потребует ли самолет ремонта.

По словам руководителя избирательного штаба Либеральной партии, немедленных изменений в планах премьер-министра не будет, впрочем профессиональная оценка повреждений обязательно будет проведена.

Напомним, что ранее канадец почти год скрывал от семьи выигрыш в лотерею.

Также сообщалось, что французского композитора во время похода в Канаде загрыз медведь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.