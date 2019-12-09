"Слуги народа" отказались от зарплаты из-за кнопкодавства

Нардепы из фракции Слуга народа Сергей Литвиненко и Елена Копанчук извинились за кнопкодавства и отказались от месячной зарплаты.

“Я хочу извиниться за то, что получилось, в моих действиях не было никакого умысла. Это все было в турбо-режиме, получалось ошибочно, потому что я переживал, чтобы за эти законы действительно мы проголосовали так, как подсказывали мне душа и сердце”, - сказал Литвиненко на заседании парламента в четверг, 12 сентября.

Он пообещал передать месячную зарплату в благотворительные фонды.

Его примеру последовала Копанчук.

Перед этим от имени фракции извинился заместитель председателя Слуга народа Александр Корниенко.

Отметим, всего за время работы Рады девятого созыва зафиксировали три случая кнопкодавства. Первым в нарушении уличили нардепа мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева.

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Источник: korrespondent.net