В городе Энергодар правоохранители задержали местного жителя, который занимался продажей оружия и боеприпасов. Об этом сообщает управление Нацполиции Запорожской области в четверг, 12 сентября.
Указано, что 28-летний злоумышленник за 90 тысяч гривен продал гранатомет РПГ-22 и 85 патронов калибра к АКМ калибра 5,45 мм. Количество проданных гранатометов не указано, но на опубликованных фото видны как минимум две единицы этого оружия.
В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к совершению преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Cмотрите фотогалерею: В Энергодаре задержали продавца гранатометов
Ранее на Донбассе возле пункта пропуска Гнутово нашли тайник с гранатометами. Пиротехники ГСЧС в заброшенном здании под насыпью мусора выявили один реактивный противотанковый гранатомет РПГ-22 и один РПГ-26.
Также сообщалось, что у жителя Днепропетровской области нашли арсенал оружия из зоны ООС.
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Источник: korrespondent.net
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