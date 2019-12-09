В городе Энергодар правоохранители задержали местного жителя, который занимался продажей оружия и боеприпасов. Об этом сообщает управление Нацполиции Запорожской области в четверг, 12 сентября.

Указано, что 28-летний злоумышленник за 90 тысяч гривен продал гранатомет РПГ-22 и 85 патронов калибра к АКМ калибра 5,45 мм. Количество проданных гранатометов не указано, но на опубликованных фото видны как минимум две единицы этого оружия.

В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: В Энергодаре задержали продавца гранатометов

Ранее на Донбассе возле пункта пропуска Гнутово нашли тайник с гранатометами. Пиротехники ГСЧС в заброшенном здании под насыпью мусора выявили один реактивный противотанковый гранатомет РПГ-22 и один РПГ-26.

Также сообщалось, что у жителя Днепропетровской области нашли арсенал оружия из зоны ООС.

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Источник: korrespondent.net