"Слуги народа" жалуются на Офис президента - СМИ

Нардепы из фракции Слуга народа жалуются на руководство партии и на Офис президента. Об этом в четверг, 12 сентября, пишет УП со ссылкой на комментарии неназванных депутатов в Верховной Раде.

Как сообщается, депутаты недовольны проектом закона №1038, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию и за прекращение членства во фракции.

Как пишет издание, их собеседники заявили: "они с нами не считаются" и хотят сделать из фракции "абсолютно ручных животных". На данный момент в Раде зарегистрированы два законопроекта, предусматривающих лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию или вышел из нее. Как известно, Слуга народа получила в Раде 254 места, получив коалиционное большинство. Напомним, 3 сентября парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд законопроект №1027, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.

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Источник: korrespondent.net