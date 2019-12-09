"Слуги народа" жалуются на Офис президента - СМИ

Как пишет издание, их собеседники заявили: "они с нами не считаются" и хотят сделать из фракции "абсолютно ручных животных".
На данный момент в Раде зарегистрированы два законопроекта, предусматривающих лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию или вышел из нее.
Как известно, Слуга народа получила в Раде 254 места, получив коалиционное большинство.
Напомним, 3 сентября парламент направил на рассмотрение в Конституционный суд законопроект №1027, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.
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Источник: korrespondent.net
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