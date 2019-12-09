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12. 09. 2019

Встреча послов ЕС: Нидерланды обеспокоены обменом Цемаха

В Брюсселе состоялась встреча послов стран Евросоюза, где Нидерланды подняли вопрос обмена Украиной бывшего сепаратиста "ДНР" Владимира Цемаха. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в четверг, 12 сентября.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал Йозвяк.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Позже стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу о сбитом MH17.

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Источник: korrespondent.net
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