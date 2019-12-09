В Борисполе 21-летний парень без водительского удостоверения на спортивном автомобиле устроил гонки с полицией по ночному городу. Об этом накануне сообщила патрульная полиция Киевской области.

"Водитель автомобиля Nissan GT-R двигался по улице города Борисполь, значительно превышая скорость. Патрульные, заметив эту машину, начали подавать сигналы об остановке, однако водитель ни на что не реагировал – ни на синие и красные проблесковые маячки, ни на громкоговоритель", – говорится в сообщении.

Погоня завершилась тем, что полицейские устроили искусственный затор и остановили нарушителя. Во время общения с парнем выяснилось, что у него нет водительского удостоверения, а в салоне Nissan был обнаружен пистолет и девять резиновых пуль. Водитель предоставил разрешение на оружие. Этот документ находится на проверке.

Спортивный автомобиль поместили на штрафплощадку. Правоохранители составили на нарушителя админматериалы по статьям о невыполнении водителем требования об остановке и управление транспортным средством лицом, не имеющим права (ст.122-2, ч.2 ст.126 КУоАП).

Cмотрите фотогалерею: В Борисполе парень с пистолетом и без прав устроил гонки с патрульными

Ранее в Харькове в результате полицейской погони за нарушителем произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе и патрульного Toyota Prius. Также в аварии пострадали двое полицейских.

А в Чернигове водитель врезался в столб, скрываясь от погони. В его крови обнаружили 3,62 промилле алкоголя.

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Источник: korrespondent.net