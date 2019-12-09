Нетаньяху заговорил о военной операции в Газе

Израилю придется провести военную операцию в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг, 12 сентября, сообщает Едиот Ахронот.

"Кажется, у нас не будет другого выбора кроме, как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа", - сказал он.

При этом он упомянул возможность "свержения режима ХАМАС" в этом анклаве.

"Военная операция будет, но я начну ее, когда мы будем готовы и ни минутой раньше", - добавил Нетаньяху.