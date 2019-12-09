План обороны Украины будет утверждать Зеленский

Верховная Рада намерена поручить президенту утверждать структуру плана обороны и план обороны Украины. Соответствующий законопроект № 1011 поддержали за основу в четверг, 12 сентября.

Согласно законопроекту, президент по представлению правительства будет утверждать не только военно-административное деление территории, но и структуру плана обороны Украины и непосредственно план обороны Украины. Порядок разработки плана обороны должен определить Кабинет министров.

В законе Об обороне Украины намерены предусмотреть, что план обороны Украины – совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Напомним, что ранее Рада дала "евробляхерам" последнюю отсрочку.

Также сообщалось, что в Раду подали законопроект о борьбе с кнопкодавством.

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Источник: korrespondent.net