Лента RSS
Подписаться на ленту
12 сентября 2019, четверг, 12:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
12. 09. 2019

План обороны Украины будет утверждать Зеленский

Верховная Рада намерена поручить президенту утверждать структуру плана обороны и план обороны Украины. Соответствующий законопроект № 1011 поддержали за основу в четверг, 12 сентября.

Согласно законопроекту, президент по представлению правительства будет утверждать не только военно-административное деление территории, но и структуру плана обороны Украины и непосредственно план обороны Украины. Порядок разработки плана обороны должен определить Кабинет министров.

В законе Об обороне Украины намерены предусмотреть, что план обороны Украины – совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

Напомним, что ранее Рада дала "евробляхерам" последнюю отсрочку.

Также сообщалось, что в Раду подали законопроект о борьбе с кнопкодавством.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.