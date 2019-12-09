Роспуск Центризбиркома отложили - Арахамия

Верховная Рада не будет рассматривать вопрос о роспуске Центризбиркома в четверг, 12 сентября. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.

Нардеп считает, что надо было собрать глав фракций и обсудить этот вопрос.

"Мы еще даже не собирались. Когда вам нужно 300 голосов, это означает, что надо собрать глав фракций и как-то с ними это согласовать, увидеть какие позиции. Мы этого пока не делали. Это означает, что нет пока что.. Какой смысл вообще выносить вопрос, если нет понимания, может ли быть 300 голосов? Поэтому я думаю, что шансы, что сегодня будет ЦИК, близки к нулю", - заявил Арахамия.

Напомним, комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИК по представлению президента Владимира Зеленского.

В Комисси считают решение политическим, а претензии надуманными.

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Источник: korrespondent.net