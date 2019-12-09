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12. 09. 2019

На Прикарпатье нашли плантацию марихуаны в четыре гектара

В селе Стопчатов Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили огромную плантацию марихуаны, площадь которой составляла 4 гектара. Об этом в Facebook сообщил нардеп Игорь Фрис.

Депутат отметил, что у тех, кто занимался выращиванием канабиса, был налажен капельный полив, были установлены тепловые пушки, между рядами были бетонные дорожки. Он полагает, что все это говорит о круглогодичном цикле.

"Сколько помидоров и огурцов можно было на рынок поставить? А если серьезно, то это мощный удар по рынку наркоторговли", - написал Фрис.

Накануне сообщалось, что под Киевом в бывшем ночном клубе нашли крупную нарколабораторию. В нарколаборатории, которая была оснащена самым современным оборудованием, изготавливалась марихуана высокого качества.

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Источник: korrespondent.net
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