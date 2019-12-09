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12. 09. 2019

Полиция Германии застрелила поляка, убившего украинку

Гражданин Польши застрелил знакомую украинку, после чего бежал в Германию и был убит полицейскими при задержании. Об этом сообщает Fakt24.pl.

Убийство 26-летней украинки произошло в городе Гожув-Велькопольский недалеко от немецкой границы.

Местный житель Павел Р., которому также было 26 лет, застрелил девушку в прачечной, где она работала. По данным СМИ, убийство произошло в результате ссоры, когда девушка сказала, что не хочет с ним встречаться.

После совершения преступления мужчина отправился в Германию, однако его уже разыскивали польские и немецкие полицейские.

Неподалеку от Берлина его авто остановила полиция. Он вышел из автомобиля и направил оружие на правоохранителей, после чего полиция открыла огонь на поражение. Мужчина от полученных ран скончался на месте.

Напомним, в Польше убили гражданку Украины. В польском городе Сохачев убита 26-летняя жительница Львовской области.

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Источник: korrespondent.net
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