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12. 09. 2019

Местные выборы пройдут в декабре - СМИ

Офисе президента планирует провести местные выборы до конца года. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает УП со ссылкой на собеседников в Офисе президента.

Отмечается, что на Банковой дискуссия по этому поводу еще продолжается, но, похоже, "блицкриг продолжится".

Как сообщается, в ОП обсуждают возможность проведения местных выборов 8 декабря. 

Как известно, местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года.

Предыдущие выборы на местах состоялись 25 октября 2015 года. 

Ранее в Слуге народа заявляли, что досрочные местные выборы намерены провести после завершения реформы децентрализации.

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Источник: korrespondent.net
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