Сепаратисты "ЛНР" передали Украине 54 заключенных, которые были осуждены до начала военных действий на Донбассе и отбывали наказание на неподконтрольной территории Луганской области. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на представителя "ЛНР" в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Ольгу Кобцеву.

"Сегодня мы передали 54 человека, осужденных до 2014 года и изъявивших желание отбывать наказание на территории Украины", – сказала она.

Процесс передачи проходил в районе моста на линии соприкосновения вблизи населенного пункта Счастье.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила эту информацию. По ее словам, среди переданных заключенных самому младшему – 26 лет, а самому старшему – 61 год. Они проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в Киеве.

"Сразу после прохождения всех необходимых процедур один человек сегодня же будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания", – отметила Денисова.

По ее словам, также было передано 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации.

Денисова сообщила, что всего с декабря 2018 года из неподконтрольной части Луганской области было передано 373 осужденных гражданина Украины, а из Донецкой – 13. При этом 105 человек были освобождены.

Cмотрите фотогалерею: "ЛНР" передала Украине 54 заключенных

Напомним, в июле сепаратисты "ЛНР" передали Киеву 64 заключенных, изъявивших желание отбывать наказание на территории Украины.

Также сообщалось, что СБУ выявила завербованных "ЛНР" заключенных. Они пытались завербовать прибывших для отбывания наказания в украинских тюрьмах осужденных.

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Источник: korrespondent.net