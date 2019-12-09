ГБР обыскивает предприятия Укробронпрома

Госбюро расследований проводит обыски на концерне Укробронпром, а также на предприятиях-экспортерах, которые входят в его состав. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале в четверг, 12 сентября.

"Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления Национального банка Украины в 2016 году", - пояснил Труба.

"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны Укроборонпрома пока нет", - добавил он.

Глава ГБР пообещал сообщить больше подробностей позже.

Напомним, что ранее сегодня первый замруководителя администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что силовики проводят обыски в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой по делу о хищениях в армии.

Также сообщалось, что на предприятии Укроборонпрома выявили растрату на миллион.

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Источник: korrespondent.net