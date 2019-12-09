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12. 09. 2019

В госбюджет конфискуют взносы в поддержку Тимошенко и Ляшко

Почти 148,9 тыс грн взносов в поддержку партии Батькивщина и 100 тыс грн взносов в поддержку Радикальной партии Олега Ляшко будут конфискованы за нарушение установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии, сообщается на официальном сайте Национального агентства по борьбе с коррупцией в четверг, 12 сентября.

Как говорится в сообщении, в нарушении вышеуказанного порядка признаны виновными двое граждан Украины. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафа и конфискации сумм взносов в государственный бюджет Украины.

Соответствующие решения вынесли Винницкий городской суд (апелляционный суд оставил постановление горсуда без изменений) и Хустский районный суд Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что журналисты опубликовали расследование о финансировании Тимошенко. Партия кандидата в президенты получала миллионы гривен через подставных лиц, утверждают расследователи.

В бюджет вернули незаконные взносы из избирательных фондов

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Источник: korrespondent.net
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