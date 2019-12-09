Офицера полиции задержали при получении 50 тысяч гривен взятки

Следователи Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из отделов управления Нацполиции Харьковской области по подозрению в вымогательстве денег у защитника обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 12 сентября.

По предварительной информации, правоохранитель, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, вымогал у адвоката 2 тысячи долларов. За эту сумму он обещал не препятствовать заключению соглашения между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины).

Полицейский был задержан детективами ГБР во время получения им суммы эквивалентом 50 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

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Накануне в Одессе детективы НАБУ задержали начальника Службы автодорог Николаевской области при получении 90 тысяч долларов взятки. Это был второй транш полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составлял более 2,5 млн гривен.

Ранее стало известно, что начальника Полтавской таможни задержали на получении взятки в четыре тысячи долларов. Чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом.

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Источник: korrespondent.net