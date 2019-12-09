Лента RSS
Подписаться на ленту
12 сентября 2019, четверг, 14:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
12. 09. 2019

Офицера полиции задержали при получении 50 тысяч гривен взятки

Следователи Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из отделов управления Нацполиции Харьковской области по подозрению в вымогательстве денег у защитника обвиняемого. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 12 сентября.

По предварительной информации, правоохранитель, который исполнял обязанности начальника следственного отдела, вымогал у адвоката 2 тысячи долларов. За эту сумму он обещал не препятствовать заключению соглашения между обвиняемым и потерпевшим в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 УК Украины).

Полицейский был задержан детективами ГБР во время получения им суммы эквивалентом 50 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Офицера полиции задержали при получении 50 тысяч гривен взятки

Накануне в Одессе детективы НАБУ задержали начальника Службы автодорог Николаевской области при получении 90 тысяч долларов взятки. Это был второй транш полученной им неправомерной выгоды, общий размер которой составлял более 2,5 млн гривен.

Ранее стало известно, что начальника Полтавской таможни задержали на получении взятки в четыре тысячи долларов. Чиновник требовал деньги за растаможивание автомобилей с грузом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.