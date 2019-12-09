В Чернигове отпустили из-под ареста депутата, сбившего насмерть пешехода

В Чернигове отпустили из-под ареста депутата городского совета, задержанного за совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает издание ПИК со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Наталью Реберг.

По информации издания, постановление об освобождении депутата из-под ареста выдала местная прокуратура.

Само ДТП случилось 10 сентября в Чернигове на улице Толстого. Депутат городского совета Чернигова Ярослав Ковтун сбил 68-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

После этого депутата задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и поместили в изолятор временного содержания, а полиция завела производство по статье о нарушении ПДД, которое повлекло тяжкое телесное повреждение (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее мэр Ивано-Франковска сообщил, что его брат сбил насмерть пешехода. Погибший переходил дорогу по пешеходному переходу. Он получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

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Источник: korrespondent.net