Арахамия рассказал, как Зеленский "отреагировал" на кнопкодавство

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал, как президент Владимир Зеленский отреагировал на то, что некоторые нардепы от его партии были пойманы на неперсональном голосовании. Об этом сообщает УНИАН в четверг, 12 августа.

Отвечая на вопрос журналистов, была ли реакция президента на факты кнопкодавства, Арахамия ответил: "Если пропустить маты - не было".

В то же время он добавил, что на следующей неделе планируется заседание фракции, где вопрос неперсонального голосования будет обсуждаться. Арахамия отметил, что не видит причин для неперсонального голосования со стороны депутатов фракции, поскольку на сегодняшний день есть необходимые голоса для принятия решений.

Напомним, что всего за время работы Рады девятого созыва зафиксировали три случая кнопкодавства. Первым в нарушении уличили нардепа мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева.

Позже стало известно, что "слуги народа" отказались от зарплаты из-за кнопкодавства.

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Источник: korrespondent.net