Лента RSS
Подписаться на ленту
12 сентября 2019, четверг, 14:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
12. 09. 2019

В Афинах взрыв повредил офис правящей партии Греции

В ночь на четверг на северо-востоке Афин в пригороде Пефки произошел взрыв самодельной бомбы возле офиса правящей партии Новая демократия. Об этом сообщает Ekathimerini 12 сентября.

По данным властей, устройство из трех газовых канистр сработало за пределами офиса Новой демократии на первом этаже пятиэтажного жилого дома в 3:45 утра. Взрыв нанес ущерб имуществу, однако никто не пострадал.

Огонь потушили жильцы дома до прибытия пожарной службы. Полиция расследует инцидент.

В партии Новая демократия заявили, что их "не запугать такими нападениями".

Cмотрите фотогалерею: В Афинах взрыв повредил офис правящей партии Греции

Напомним, нынешней весной неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах. Никто не пострадал.

А в прошлом году в Афинах украинское посольство атаковали с помощью коктейлей Молотова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.