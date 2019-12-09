В ночь на четверг на северо-востоке Афин в пригороде Пефки произошел взрыв самодельной бомбы возле офиса правящей партии Новая демократия. Об этом сообщает Ekathimerini 12 сентября.

По данным властей, устройство из трех газовых канистр сработало за пределами офиса Новой демократии на первом этаже пятиэтажного жилого дома в 3:45 утра. Взрыв нанес ущерб имуществу, однако никто не пострадал.

Огонь потушили жильцы дома до прибытия пожарной службы. Полиция расследует инцидент.

В партии Новая демократия заявили, что их "не запугать такими нападениями".

Cмотрите фотогалерею: В Афинах взрыв повредил офис правящей партии Греции

Напомним, нынешней весной неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах. Никто не пострадал.

А в прошлом году в Афинах украинское посольство атаковали с помощью коктейлей Молотова.

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Источник: korrespondent.net