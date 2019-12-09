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12. 09. 2019

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции против России, сообщает пресс-служба ЕС в четверг, 12 сентября.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры касаются 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. 

Напомним, 26 августа вступил в силу второй пакет санкций США в отношении России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Источник: korrespondent.net
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