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12. 09. 2019

В Африке крупная авария на железной дороге: десятки жертв

На юге Демократической Республики Конго в четверг, 12 сентября, сошел с рельсов поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра гуманитарных операций и национальной солидарности Стива Мбикайи Мабулуки.

По его словам, инцидент произошел рано утром. Другой информации об аварии пока нет.

"От имени правительства я приношу свои соболезнования семьям погибших", - сказал Мбикайи Мабулуки.

Накануне сообщалось, что в американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов и загорелся. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net
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