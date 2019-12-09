В Африке крупная авария на железной дороге: десятки жертв

На юге Демократической Республики Конго в четверг, 12 сентября, сошел с рельсов поезд, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра гуманитарных операций и национальной солидарности Стива Мбикайи Мабулуки.

По его словам, инцидент произошел рано утром. Другой информации об аварии пока нет.

"От имени правительства я приношу свои соболезнования семьям погибших", - сказал Мбикайи Мабулуки.

Накануне сообщалось, что в американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов и загорелся. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net