Лента RSS
Подписаться на ленту
12 сентября 2019, четверг, 15:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
12. 09. 2019

МИД объяснил, почему затягивается денонсация договоров с Россией

Украины продолжит выходить из договоров с Россией после формирования нового руководства органов власти. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает РБК-Украина в четверг, 12 сентября.

Накануне российское издание Коммерсант сообщило, что Украина якобы приостановила расторжение соглашений с Россией. В украинском МИД эту информацию опровергают.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по РФ и СНГ в соответствие с национальными интересами Украины не прекращалась", - заявила Зеленко.

Зеленко объяснила, что длительность процесса разрыва договоров вызвана объективными факторами, в частности, обязательными процедурами, а также необходимостью формирования органов власти после выборов.

Представительница МИД подчеркнула, что после формирования руководства всех причастных государственных учреждений работа по выходу из соглашений с Россией продолжится.

Без дружбы с Россией. Зачем разрывать договора

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.