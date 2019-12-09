МИД объяснил, почему затягивается денонсация договоров с Россией

Украины продолжит выходить из договоров с Россией после формирования нового руководства органов власти. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает РБК-Украина в четверг, 12 сентября.

Накануне российское издание Коммерсант сообщило, что Украина якобы приостановила расторжение соглашений с Россией. В украинском МИД эту информацию опровергают.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по РФ и СНГ в соответствие с национальными интересами Украины не прекращалась", - заявила Зеленко.

Зеленко объяснила, что длительность процесса разрыва договоров вызвана объективными факторами, в частности, обязательными процедурами, а также необходимостью формирования органов власти после выборов.

Представительница МИД подчеркнула, что после формирования руководства всех причастных государственных учреждений работа по выходу из соглашений с Россией продолжится.

Без дружбы с Россией. Зачем разрывать договора

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Источник: korrespondent.net