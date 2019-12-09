УПЦ КП заявляет, что суд запретил властям трогать церковь и ее имущество

Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата заявляет, что Окружной админсуд Киева по ее иску признал противоправным приказ Минкультуры об отмене уставов УПЦ КП и запретил органам государственной и местной власти трогать церковь и ее имущество, сообщает сайт УПЦ КП.

"11 сентября 2019 года судьей Русланом Арсирием вынесено решение об обеспечении иска. Суд подтвердил противоправность приказа Министерства культуры Украины, которым отменено действие уставов УПЦ КП и Киевской патриархии. Суд запретил Министерству юстиции, Министерству культуры, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии УПЦ КП и ее имущества", - говорится в сообщении.

В постановлении также указывается, что подачу ликвидкомиссией Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала Православная церковь Украины, заявления об отказе от иска и о прекращении представительства интересов Киевской патриархии адвокатом, уполномоченным Патриархом Филаретом, суд считает препятствованием доступу к правосудию.

Также суд запретил этой ликвидкомиссии совершать любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом.

В УПЦ КП снова подчеркнули, что их ликвидация незаконна и является "попыткой руководства ПЦУ получить доступ к средствам и имуществу Киевской патриархии".

Ранее в УПЦ КП заявили о запрете суда ликвидировать церковь. Окружной админсуд Киева запретил митрополиту ПЦУ ликвидировать Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Напомним, Филарет отказался признавать томос об автокефалии и протекторат Вселенского патриархата. По его словам, если он раньше знал, что с томосом украинская церковь перейдет из одной зависимости в другую, то никогда бы его не поддержал.

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Источник: korrespondent.net