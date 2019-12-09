Полиции Хмельницкой области представили нового начальника

Заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко в четверг, 12 сентября, представил нового начальника Национальной полиции в Хмельницкой области Анатолия Щадило. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Отмечается, что Щадило назначен указом главы Нацполиции Сергея Князева. Он имеет звание полковника, ранее работал старшим инспектором тренингового центра в полиции Киевской области.

Заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко отметил, что главным критерием оценки его деятельности на посту начальника ГУНП будет уровень доверия населения к полиции.

Из декларации Щадило за 2018 год следует, что у него есть сбережения на сумму 50 тыс. долларов и 120 тыс. гривен. Кроме того, на Щадило и его родственников оформлены несколько автомобилей и шесть квартир в Киеве, а также земельные участки в Бориспольском районе.

Ранее сообщалось, что главу полиции Хмельницкой области перевели во Львов.

Напомним, главой полиции Житомирской области назначен Сергей Крупей. Ранее Крупей занимал должность замначальника Главного управления – начальника криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

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Источник: korrespondent.net