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12. 09. 2019

К Зеленскому приехал президент Финляндии

В Киеве проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает Офис главы государства в четверг, 12 сентября.
 
 
Официальная церемония встречи президентов состоялась в Мариинском дворце. 
 
"Главы двух государств осмотрели строй почетного караула. После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождения воинов почетного караула торжественным маршем". - говорится в сообщении.
 
После завершения встречи президентов в узком кругу предусмотрены украинского-финские переговоры под председательством президентов.
 
Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.
 
Завтра в Украину приедет президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
 
Отметим, президенты Финляндии и Эстонии примут участие ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), который сегодня стартует в Киеве.
 

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Источник: korrespondent.net
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