К Зеленскому приехал президент Финляндии

В Киеве проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает Офис главы государства в четверг, 12 сентября.

Официальная церемония встречи президентов состоялась в Мариинском дворце.

"Главы двух государств осмотрели строй почетного караула. После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождения воинов почетного караула торжественным маршем". - говорится в сообщении.

После завершения встречи президентов в узком кругу предусмотрены украинского-финские переговоры под председательством президентов.

Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

Завтра в Украину приедет президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Отметим, президенты Финляндии и Эстонии примут участие ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), который сегодня стартует в Киеве.

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Источник: korrespondent.net