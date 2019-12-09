Дата встречи Трампа с Зеленским еще определяется – Тейлор

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, точная дата еще определяется, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор. Об этом он сообщил агентству Интерфакс-Украина в четверг, 12 сентября.

По словам Тейлора, сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров. Относительно визита Зеленского в Вашингтон посол отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

"Но по Нью-Йорку мы очень близки (в организации встречи - ред.)", - пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что в конце августа Трамп объявил, что решил отменить планировавшийся визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана Дориан. Ожидалось, что там Зеленский проведет встречу с Трампом. В МИД Украины сообщили, что Зеленский и Трамп подпишут в Польше ряд документов.

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Источник: korrespondent.net