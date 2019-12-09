Тиражи украиноязычных книг удвоились за год

В текущем году в Украине более чем вдвое выросли тиражи украиноязычных книг и брошюр. Об этом свидетельствуют данные Книжной палаты.

Так, в этом году было издано 21 млн 543 тыс. 700 экземпляров книг и брошюр на украинском языке. В прошлом году за этот же период их вышло 10 млн 300 тыс. 500 экземпляров. Это значит, что тиражи украиноязычных книг и брошюр выросли на 109,2%.

В то же время тиражи русскоязычной продукции упали на 3,8%. В этом году было выпущено 3 млн 14 тыс. 200 экземпляров, в 2018 - 3 млн 132 тыс. 600.

В целом, общие тиражи выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За I полугодие текущего года было издано 8 млн 913 тыс. 700 экземпляров учебников и методичек. Это вдвое больше, чем в аналогичный период 2018 года, когда их было издано 4 млн 332 тысяч.

Вместе с тем, в 2019 году наблюдается значительный спад выпуска изобразительных изданий, тиражи которых снизились на 64%. В этом году было издано 687 тысяч экземпляров, в прошлом году - 1 млн 908 тыс. 700.

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Ранее сообщалось, что в Украину запретили ввоз 211 изданий общим тиражом более одного миллиона экземляров.

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Источник: korrespondent.net