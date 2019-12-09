Рябошапка уволил прокуроров трех областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров трех областей. Об этом в четверг, 12 сентября, информирует пресс-служба ведомства.
Так, генпрокурор подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.
Как сообщалось, ранее генеральный прокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.
Сегодня также сообщалось об увольнении двух топ-чиновников ГПУ - первого зама ГПУ Юрия Севрука и начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимира Бедриковского.
Напомним, 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость