Рябошапка уволил прокуроров трех областей

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров трех областей. Об этом в четверг, 12 сентября, информирует пресс-служба ведомства.

Так, генпрокурор подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.

Как сообщалось, ранее генеральный прокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.

Сегодня также сообщалось об увольнении двух топ-чиновников ГПУ - первого зама ГПУ Юрия Севрука и начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Владимира Бедриковского.

Напомним, 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.

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Источник: korrespondent.net