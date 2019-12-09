Лента RSS
Подписаться на ленту
12 сентября 2019, четверг, 17:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
12. 09. 2019

Нардеп на голосовании выбирал себе яхту

Народный депутат от Полтавской области, член депутатской группы За майбутнє Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза во время заседания в Верховной Раде. Соответствующее видео в среду, 11 сентября было опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

На видео видно, как нардеп, держа смартфон под столом, просматривает пересланное на почту сообщение с обзором VIP-кают яхты. Цена на них стартует от нескольких тысяч долларов, а самое дорогое предложение достигает 13 тысяч долларов.

Ранее журналисты подсмотрели любовную переписку, которой в зале Рады занималась нардеп от Слуги народа Елена Криворучкина.

Перед этим другой нардеп от Слуги народа попал в скандал с нецензурной перепиской.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Из двух зол выбираю то, что по акции.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.