Нардеп на голосовании выбирал себе яхту

Народный депутат от Полтавской области, член депутатской группы За майбутнє Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза во время заседания в Верховной Раде. Соответствующее видео в среду, 11 сентября было опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

На видео видно, как нардеп, держа смартфон под столом, просматривает пересланное на почту сообщение с обзором VIP-кают яхты. Цена на них стартует от нескольких тысяч долларов, а самое дорогое предложение достигает 13 тысяч долларов.

Ранее журналисты подсмотрели любовную переписку, которой в зале Рады занималась нардеп от Слуги народа Елена Криворучкина.

Перед этим другой нардеп от Слуги народа попал в скандал с нецензурной перепиской.

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Источник: korrespondent.net