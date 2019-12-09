Командир моряков объяснил, почему не стреляли в Керченском проливе

Командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко заявил, что решение не открывать огонь в ответ на атаку россиян в Керченском проливе 25 ноября 2018 г принял он сам. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 12 сентября, передает Liga.net.

Журналист спросил, почему моряки при штурме ФСБ не открывали огонь: это был приказ командования или личное решение командира корабля, которое он принял самостоятельно на месте.

"Понимаете, мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход, и нормы международного морского права, договор между Украиной и Россией относительно использования Керченского пролива… Эта ситуация, на мой взгляд, не то, что не спланирована, но даже не предусмотрена ни одной, ни другой стороной, никем, то есть это очень нештатная ситуация. Решения приходилось принимать там, на месте, и я принял такое решение", - рассказал Гриценко.

Ранее освобожденный моряк рассказал об атаке в Керченском проливе. Андрей Эйдер рассказал, как во время нападения на украинские корабли летели снаряды, как он получил ранение и как российские врачи к нему относились.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net