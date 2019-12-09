У Трампа определились с военной помощью Украине

США предоставят Украине военную помощь в размере приблизительно 140 миллионов долларов. Об этом сообщил в четверг, 12 сентября, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, пишет ТАСС.
"... мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно $140 млн в качестве содействия в области безопасности Украине", - заявил он.
Кларк уточнил, что упомянутое им оповещение направлено администрацией Конгрессу США. "Так что мы передали официальное уведомление Конгрессу", - отметил дипломат.
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Источник: korrespondent.net
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