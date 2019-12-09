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12. 09. 2019

Президент Европарламента готов приехать в Украину ради Сенцова

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил о готовности посетить Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 12 сентября, сообщает Интерфакс Украина.

Говоря о вручении премии Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, Сассоли сказал, что в настоящее время у Сенцова "есть проблемы со здоровьем".

"Он был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на Конференции президентов я сказал, что я готов лично приехать в Украину", - заявил президент Европейского парламента.

Напомним, Олег Сенцов в числе других 35 украинцев 7 сентября прибыл в Киев в результате взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Позже омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Сенцов отказался от лечения в клинике Феофания и попросил о медицинской помощи для своей матери.

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Источник: korrespondent.net
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