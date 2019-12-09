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12. 09. 2019

Стали известны имена погибших морпехов на Донбассе

В результате вражеского обстрела в районе проведения операции Объединенных сил погибли морские пехотинцы Николай Обуховский и Александр Линчевский. Об этом сообщается на странице Военно-морских сил ВСУ в Facebook в четверг, 12 сентября.

"Во время вражеского обстрела погибли два военнослужащих одного из подразделений морской пехоты Военно-морских сил: прапорщик Обуховский Николай Николаевич и матрос Линчевский Александр Валерьевич".

Командование и личный состав ВМС выразили соболезнования родным и близким погибших.

Председатель Черкасской облгосадминистрации Игорь Шевченко сообщил, что Александру Линчевскому был 21 год. Он был стрелком-помощником гранатометчика. Морпех погиб от пули снайпера в районе Волновахи.

Напомним, за сутки 11 сентября сепаратисты 18 раз нарушили режим прекращения огня. Применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Два бойца ВСУ погибли, один был тяжело ранен.

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Источник: korrespondent.net
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